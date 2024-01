Wanessa Camargo em um bloco de carnaval? Entenda os rumores

Nome de Wanessa Camargo é cogitado para um bloco de carnaval no final de janeiro, mas a equipe dela nega sua participação

Nesta semana, os internautas mais atentos perceberam que o nome da cantora Wanessa Camargo estava circulando como uma possível atração de um bloco de carnaval. Porém, ela está confinada no BBB 24, da Globo, e ainda não foi para nenhum paredão. Entenda abaixo o que está acontecendo!

A divulgação do Bloco do Johnny, que acontecerá em 27 de janeiro de 2024 na Casa Natura Musical como uma atração de pré-carnaval. As atrações inicialmente divulgadas seriam Johnny Hooker, Cleo, Mateus Carrilho e Wanessa Camargo, que são os nomes que aparecem na parte de informações do site oficial. Porém, a cantora está no BBB 24.

Com isso, a CARAS Digital procurou a assessoria de imprensa da cantora para entender. A equipe da cantora informou que ela já desmarcou sua participação no bloco de carnaval por causa do Big Brother Brasil .

Além disso, o nome dela não aparece mais nas divulgações mais recentes e também não está no texto de descrição do evento no site oficial. Agora, a arte de divulgação mostra apenas “Bloco do Johnny Hooker convida Cleo e Mateus Carrilho”.

Equipe de Wanessa Camargo divulga comunicado

Enquanto a cantora Wanessa Camargo está confinada no BBB 24, da Globo, novos rumores sobre a separação dela do ex-marido circularam pela internet nesta semana. No início da semana, o colunista Leo Dias revelou novos detalhes sobre o divórcio e a equipe dela se pronunciou em um comunicado oficial.

De acordo com a nota oficial, a assessoria de imprensa de Wanessa confirmou que ela e o ex-marido, Marcus Buaiz, venderam um imóvel após o divórcio e que o valor foi dividido entre eles. Porém, o valor que ficou para cada um não foi informado e negaram que a quantia tenha sido de R$ 6 milhões, como dito pelo colunista. Além disso, a equipe dela confirmou que eles eram casados em regime de separação total de bens e que Wanessa não recebe pensão porque é independente financeiramente.

Leia o comunicado completo:

"Em nota oficial, a equipe de imprensa e comunicação da artista Wanessa Camargo informa que a notícia veiculada na data de 15 de janeiro, pelo programa Fofocalizando, comandado pelo apresentador Léo Dias, é falsa, na qual ele cita o valor de R$ 6 milhões recebidos pela cantora após sua separação matrimonial. No divórcio, o ex-casal vendeu um imóvel e seu valor foi dividido igualmente entre os dois, mas a quantia divulgada não condiz com a realidade. Nossa equipe tem o dever e disponibilidade para confirmar toda e qualquer informação relacionada à cantora. Wanessa Camargo e Marcus Buaiz realmente foram casados em regime de separação total de bens e, como ela é uma mulher financeiramente independente, a artista não recebe pensão. Wanessa soma mais de 20 anos de carreira dentro da música brasileira e seu rendimento é formado por suas conquistas profissionais", informaram.