Wanessa Camargo desmente que estará no BBB 23: ''Nem falei com ninguém''

Cantora Wanessa Camargo nega boatos de que está cotada para participar do Big Brother Brasil de 2023

A cantora Wanessa Camargo (39) usou as redes sociais para desmentir os rumores de que foi cotada para participar do BBB 23.

Na madrugada desta quinta-feira, 08, a artista negou que foi convidada para integrar o grupo Camarote do reality da TV Globo nos Stories de seu Instagram.

"Oi, amores, direto do mundo dos Smurfs toda azulada, porque eu estou no quarto do meu filho, que tem esses leds azuis. Então, desculpas por estar azulada. Seguinte: eu não costumo vir aqui para ficar desmentindo histórias que falam da minha vida, porque há 22 anos eu ouço mentiras e algumas eu tenho que vir falar, e algumas eu acho que o tempo é sábio, e as pessoas que me conhecem dizem mais do que qualquer mentira que possa ser inventada", começou falando.

Na sequência, a filha de Zezé Di Camargo (60) contou que até mesmo amigos e parte de sua equipe a questionou sobre a participação na casa mais vigiada do Brasil. "Mas como hoje até os meus amigos próximos, inclusive parte da minha equipe, ficaram questionando isso, achando que poderia ser verdade e eu preciso vir aqui falar: não, eu não vou pro BBB. Não estou cotada, não, nem falei com ninguém", explicou a famosa.

"Tenho planos de shows em janeiro, tudo marcado já, trabalhando bastante. Já tenho férias marcadas com as crianças, então, não existe BBB. Esse ano acho que eles estão um pouco atrasados. Realmente no ano passado corria sim essa possibilidade de acontecer, não aconteceu, e esse ano não vai acontecer", afirmou ela.

Ao finalizar, Wanessa fez questão de comentar que não existe possibilidade de ir para a edição de 2023 do programa. "Muitos de vocês podem falar: 'ah, mas se fosse verdade você não falaria, porque não pode falar'. Lógico, mas eu também não viria aqui desmentir e falar para vocês que eu não vou eu f. Eu ficaria quietinha, mudinha, porque obviamente depois eu ia sair como mentirosa e isso eu não faço. Está bom, então. Fiquem tranquilos, quem já está aí com os ingressos dos shows de janeiro, fiquem tranquilos, porque terão shows e é isso, tá bom? Não estou no BBB. Beijos", disse a cantora.

