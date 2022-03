Vyni revela o motivo de só usar regatas: ''É minha marquinha''

Eliminado, Vyni participou do 'Mais Você' e contou no programa o motivo de sempre vestir regatas

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 10h29

O oitavo eliminado do BBB 22, Vyni (23), participou do Mais Você nesta quarta-feira, 16, e divertiu os telespectadores.

Após revelar se tem uma paixão por Eliezer(31), o ex-brother respondeu à pergunta de uma internauta sobre a peça de roupa que sempre está usando, a regata.

"Sou do Crato, da região do Cariri, interior do Ceará, a minha cidade é muito quente, pra mim é uma camiseta prática, não me dá calor", contou.

Vinícius explicou mais sobre a escolha frequente. "Seca muito rápido e porque é bem baratinho, vou naquela loja que tudo é 10 reais... é porque eu gosto é minha marquinha", fez Ana Maria Braga(72) dar risada ao falar que compra roupa de valor baixo.

Ainda no café da manhã com a loira, o eliminado da semana comentou sobre seu jogo quieto e de não ter muitos conflitos na casa. Ele revelou se se arrependeu dessa estratégia de amizade.