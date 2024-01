Você sabia? MC Bin Laden viveu tragédia na infância

Relembre uma história triste que abalou a família do cantor MC Bin Laden quando ele era criança. Hoje em dia, ele está no BBB 24

O cantor MC Bin Laden está confinado na casa do BBB 24, da Globo. Aqui fora, as histórias sobre a vida dele estão circulando pela internet. Desta vez, a Coluna Play, do Jornal O Globo, revelou uma tragédia do passado dele.

De acordo com a publicação, a casa da família dele foi atingida por uma enchente em Itaquera, São Paulo, quando ele tinha apenas 11 anos de idade. Na época, a propriedade foi destruída e eles perderam tudo o que tinham.

Ele morava com o pai, mas seus pertences ficaram na casa da mãe e tudo foi levado pela chuva. Com isso, Bin e o pai ajudaram a mãe e o irmão mais novo a encontrarem um novo lar.

Além disso, o cantor teve um período em que viveu nas ruas e chegou a passar fome após ter um desentendimento com o pai. Então, ele foi adotado pela pastora Mariza Ventura aos 18 anos de idade e a considera como sua mãe.

No BBB, MC Bin Laden fez as pazes com Yasmin

MC Bin Laden e Yasmin Brunet se entenderam e fizeram as pazes durante a noite desta sexta-feira, 19, no Big Brother Brasil 24. Os brothers, que se desentenderam durante a madrugada, chegaram a se abraçar e se desculparam um com o outro.

Wanessa Camargo conversava com Yasmin na área externa e sugeriu da modelo conversar com o funkeiro. "Não sei se queria falar disso agora", disse ela.

Bin chegou no local, abraçou Yasmin e aproveitou para pedir desculpas: "Me desculpa por ontem real mesmo, fui muito otário". "Me desculpa também!", disse a loira.

O funkeiro explicou que é seu jeito de se preocupar com as pessoas, mas que podem interpretar como se ele estivesse manipulando. O MC fez questão de dizer que não tem nada contra Brunet.