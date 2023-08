Virginia Fonseca no BBB 24? Influenciadora entrega se participaria do reality: “Sonho"

Alô, Boninho! Influenciadora digital Virginia Fonseca abre o jogo e revela se ficaria confinada na casa mais vigiada do Brasil

A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou um dos seus maiores sonhos em um vídeo publicado em seu canal no Youtube. Ao responder uma caixinha de perguntas de seus seguidores, a esposa do cantor Zé Felipe contou que tem muita vontade de participar do reality show da Globo, o Big Brother Brasil!

Enquanto se maquiava para um evento, Virginia respondeu ao questionamento: “Você entraria no BBB agora no atual momento da sua vida?”, uma fã quis saber e a influenciadora entregou a resposta: “Aí gente, pior que eu não sei. É meu sonho entrar no BBB, meu sonho de vida mesmo! Não é possível que eu vá morrer antes de entrar no Big Brother”, iniciou.

“Não acredito nisso, acredito que um dia eu vou entrar. Mas que acredito que agora, não”, Virginia deu um banho de água fria, mas revelou o motivo: “As minhas filhas são muito pequenininhas ainda, e a Maria Alice já sente muito. Apesar que daqui pra frente é só pra trás, porque daqui pra frente elas vão sentir ainda mais”, disse a loira.

A influenciadora explicou que pretende esperar as filhas crescerem mais um pouco: “Mas acho que elas começam a entender, e elas começando fica mais fácil pra mim, entendeu?”, disse Virginia sobre Maria Alice, que tem apenas dois aninhos, e a caçula, Maria Flor, que está com nove meses, frutos do relacionamento com o filho do sertanejo Leonardo.

“Então assim, acho que hoje, não! Mas não é possível, não é possível, Deus”, Virginia comentou sobre o grande desejo de ficar confinada na casa mais vigiada do Brasil, que é comandada por Boninho. Vale lembrar que grandes influenciadoras como Viih Tube, Bianca Andrade e Rafa Kalimann já participaram do reality.

Inclusive, recentemente, a influenciadora participou de dois programas na Globo, o 'Conversa com Bial' e o 'Altas Horas':

O que aconteceu com Virginia Fonseca?

Virginia Fonseca deu um susto nos seguidores! A influenciadora mostrou que se lesionou no final de semana ao jogar muito beach tênis. Após fazer a atividade na companhia do cunhado e da nova affair dele, a ex-BBB Hariany, a esposa de Zé Felipe exibiu o machucado e o inchaço na região do tornozelo.