Viih Tube fala sobre importância do BBB em sua vida: "Evolução pessoal"

Viih Tube ainda relembrou a edição em que esteve no programa e comentou sobre processos de cura

Viih Tube (22) desabafou sobre a importância do BBB em sua vida. Ela, que participou em 2021, publicou uma foto de Eli (32), participante no ano passado e falou sobre o assunto.

"Obrigada BBB 22. Foi tudo calculado, já queria o rapaz na chamada dele de entrada e hoje ele é o pai da minha filha. Da família que fiz da minha edição cheia de pais, construí a minha família de verdade com a edição seguinte, LOUCURA", começou Viih.

"BBB faz parte da minha evolução no pessoal e no profissional. E hoje faz parte das nossas vidas e da nossa família. Sou muito grata por tudo o que vivi e sem querer aprendi lá. Ontem começou o BBB 23 e só desejo garra, experiências únicas, muita sabedoria (principalmente no pós) e sorte para os 22 participantes", continuou.

Viih Tube também comentou sobre o pós-reality

Em seguida, a influenciadora contou sobre os processos de cura após a sua participação no programa. "Queria compartilhar como foi diferente a minha reação quando eu vi a edição do Eli, e a reação dele vendo a edição de agora. O que eu vivi um ano atrás, é o que ele está vivendo, essa coisa de ver a próxima edição depois que você esteve na casa".

"Eu não conseguia ver direito, ficava meio estranha, esquisita, às vezes rolava ciúmes, às vezes rolava um trauminha de algo que eu vivi, enfim, já o Eli ficou nostálgico, né amor?", questionou Viih. "Consigo lembrar do sentimento que eu tive da primeira vez que o Tadeu entrou para conversar com a gente, por exemplo", ele respondeu.

Viih Tube finalizou revelando que ainda não conseguiu assistir a sua edição até o fim. "A minha terapeuta fala que um passo importante é eu conseguir assistir a minha edição, mas eu não consigo, até hoje. E não sou a única da minha edição que não conseguiu. Vi só uma coisinha ou outra".