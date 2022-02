Viih Tube fala da relação com Juliette após BBB21: "Não mantemos contato"

A influenciadora e ex-BBB, Viih Tube, revelou sua relação com a campeã do reality

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 09h55

A influenciadora e ex-BBB, Viih Tube (21) abriu o coração e revelou sua relação com a campeã do BBB21, Juliette (32).

Na última terça-feira, 8, Viih respondeu as dúvidas de seus seguidores em seu perfil no Instagram, e falou sobre a sua relação com a campeã do reality, revelando que já se falaram algumas vezes no pós BBB.

"Nos falamos algumas vezes aqui fora, e ela como sempre foi um amor comigo, um show de maturidade. Mas não mantemos um contato frequente e eu entendo. E vocês perguntam muito sobre isso e eu evito falar porque tudo falam que é biscoito", escreveu Viih.

A youtuber aproveitou e relembrou a amizade das duas durante o programa: "Eu sempre serei grata por tudo que ela me ensinou, por ter me aguentado em alguns momentos que fui mimada também. Eu não estaria como estou hoje se não tivesse vivido algumas coisas com ela e tudo que eu aprendi!", continuou.

"Vivíamos entre tapas e beijos lá dentro, mas no jogo eu sempre defendia ela. E pra sempre será assim, defenderei e torcerei por ela e pelo seu sucesso e seus sonhos, mesmo de longe! Sou muito grata mesmo e ela sabe", terminou a youtuber.

Viih Tube fala da relação com Juliette após BBB21: