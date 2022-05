Viih Tube entrega status da relação com Eliezer após 'ficada' em balada

Ex-BBB Viih Tube comenta sobre flagra de beijo no ex-BBB Eliezer neste final de semana

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 15h31

Os ex-BBBs Viih Tube e Eliezerforam flagrados aos beijos e em clima de romance em uma balada neste final de semana e deram o que falar nas redes sociais. Agora, os dois se pronunciaram sobre o assunto e revelaram qual é o status da relação deles.

Os dois foram vistos trocando carinhos no camarote de uma balada em São Paulo. Em conversa com Hugo Gloss, Viih entregou que eles estão se conhecendo. “Estamos ficando, nos conhecendo, mas sem pressão”, contou ela.

Por sua vez, Eliezer contou para Hugo Gloss que os se aproximaram após ele ser eliminado do reality show Big Brother Brasil. “Eu e a Viih ficamos muito amigos, ela está me ajudando muito nessa vida pós-BBB, pois é tudo muito novo para mim. Adoro a companhia dela”, contou.

Outros romances de Eliezer

Vale lembrar que Eliezer ficou com Maria e Natália Deodato durante o confinamento do BBB 22. Após o fim do programa, ele chegou a trocar farpas com Natália nas redes sociais.

Em seu perfil, Eliezer jogou uma indireta. “Se arrependimento matasse, estaríamos todos mortos feat enterrados, né?”, disse ele. Ao ver isso, Natália respondeu para ele: “Com toda certeza. Inclusive, somos prova viva disso!”.

Logo depois, Natália justificou sua decisão de responder para o rapaz. “Ninguém tem sangue de barata. Se tiver que responder, eu vou responder mesmo, mas acho que já chega dessa história e a vida precisa seguir, afinal, a gente precisa virar nosso rosto em direçãoao sol para deixar as sombras para trás!”, disse ela.