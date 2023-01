Viih Tube e Eliezer comentam escolhidos para o BBB 23: "Dois fifi"

Viih Tube compartilhou um vídeo em que aparece ao lado de Eliezer comentando sobre o elenco do BBB 23

Viih Tube (22) contou que está empolgada para a estreia da 23ª edição do Big Brother Brasil - que acontece na próxima segunda-feira, 16.

A influenciadora digital compartilhou um vídeo nas redes sociais em que aparece com o ex-BBB Eliezer (32) enquanto acompanhavam a divulgação dos novos participantes.

"Amei o Fred, gente! A gente está assistindo tudo aqui, não é amor? Cada pessoa que entra a gente está vendo aqui. Curiosos. Os dois fifi, amei. Vamos ver quem mais vai entrar", disse ela.

Ela também comentou se caso participasse do BBB este ano. "Se a gente entrasse no BBB de novo... É melhor eu ir para as provas. Prova do líder e do anjo, do que o Eli, vocês não acham?", pergunta.

Eli engata: "Para de falar um negócio desse. Eu estou lembrando ela, que por exemplo, na prova que o [Pedro] Scooby foi líder, eu fiz a dupla com ele. A que o Arthur foi, eu que fiz a dupla com ele".

Ela finaliza: "Mor, azar é de nascença. Você é azarado, amor. Eu acho que era mais fácil eu ir. Eu ainda ganhei dois líderes e um anjo. Eu jogava bem nas provas. Entendeu? EU acho que eu era melhor".

Viih Tube despista sobre data de nascimento da filha: "Quero evitar"

Viih Tube respondeu algumas perguntas também por meio de seu perfil no Instagram. Entre elas, sobre a data prevista para o nascimento de Lua, a sua primeira filha.

Ela disse que está guardando essa informação porque prefere que a data de nascimento da filha seja celebrada apenas pela sua família, sem a especulação da internet.

“Gente, eu não estou falando quantas semanas eu estou, ou para quando a Lua é ou o signo dela, porque eu quero que seja uma época desprendida, quero que seja algo meu e da minha família. Quero evitar paparazzi na porta, quero que seja algo bem especial mesmo, só nosso”, afirmou.