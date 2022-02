Viih Tube brinca sobre Jogo da Discórdia: "Natália tomou mais banho do que eu tomei na minha edição"

Sister do BBB 21 brincou sobre sua participação no programa e citou Natália, alvo dos brothers durante dinâmica

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 08h14

Viih Tube (21) está ligadinha no BBB 22! A ex-participante do programa usou as redes sociais para comentar o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 15.

Na dinâmica do Jogo da Discórdia, os brothers e sisters tinham que classificar uns aos outros com placas de "Arrogante", "Se faz de Vítima", "Sem personalidade", e mais. Depois, explicavam o motivo de ter dado a placa, e se a maioria da casa concordasse, o participante levava um "balde de água suja".

E a participante Natália (23) foi o alvo da casa, a sister recebeu 4 baldes de água, e Viih Tube comentou o fato nas redes.

Bem humorada, Viih, que participou do BBB 21 comentou: "A Natália tomou mais banho em um dia do que eu tomei na minha edição toda", escreveu.

Isso porque, Viih Tube virou meme com sua participação no programa e seus banhos não frequentes durante o reality.

Viih Tube brinca sobre Jogo da Discórdia:

Pelo menos se eu estivesse nesse jogo da discórdia eu ia tomar banho — Viih Tube 🎬 (@viihtube) February 15, 2022

A Natália tomou mais banho em um dia do que eu tomei na minha edição toda — Viih Tube 🎬 (@viihtube) February 15, 2022

