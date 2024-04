Vidente faz previsões para a vida Davi e Beatriz após o BBB 24

O que o futuro reserva para Davi e Beatriz? Tarólogo faz previsões sobre o que deve acontecer com os dois após o BBB 24

O BBB 24 chega ao fim na próxima terça-feira, 16, e a vida de Davi e Beatriz poderá mudar completamente. Inclusive é o que garante a previsão feita pelo tarólogo Val Couto ao site NaTelinha. Ele contou que os dois vão ter sucesso em suas jornadas.

O tarólogo contou que Beatriz tem chance de se tornar apresentadora de TV. “Ela conseguirá apresentar um programa de TV que será líder de audiência. Vejo-a alcançando tantas coisas que ela nem imaginou que um dia conseguiria. Não a vejo como ganhadora do Big Brother, mas sim se destacando muito de forma de muito positiva. As cartas mostram que ela alcançará algo que era seu sonho”, declarou.

Ao falar sobre Davi, ele contou que o rapaz vai se tornar médico e vencerá o Big Brother Brasil. “Vejo o Davi se formando para médico e tendo a realização de seu grande sonho que é salvar vidas. Ele também vai ajudar muito a família dele, mudar a família dele em todos os sentidos. Vejo ele muito forte nos objetivos”, afirmou.

Fim da amizade de Beatriz e Davi

O clima ficou bem tenso entre Beatriz e Davi na casa do BBB 24, da Globo, nesta terça-feira, 9, após ele chamá-la de egoísta no Sincerão. Durante o dia, ela contou que não quer mais ser amiga dele e desabafou sobre a situação que eles enfrentaram.

“Não quero mais a amizade dele. Não me interessa a amizade de uma pessoa que fala que me ama, mas quando vem com um argumento negativo comigo, meia boca, fuleiro, quer que eu engula o argumento. Ele não sabe respeitar minha opinião. Ele quer que eu fique de gracinha com ele”, disse ela.

Então, Beatriz contou que já está mais calma depois da briga. “Foi um dia muito pesado, mas Deus me sustenta. Eu estou melhor, eu orei bastante. Ontem ele pegou um argumento bem meia-boca. Ele tinha que ser homem para falar sobre isso, sobre a casca de banana, mas ele veio querer julgar um sentimento que eu tenho pela Alane, ele não foi sábio, não. Ainda mais ele que está sempre com a gente”, disse ela.

Por fim, Bia relembrou: “O Tadeu não obrigou ele a pegar nenhuma plaquinha, ele fez o jogo dele. De verdade, eu gosto muito dele, mas ele vai levar para o lado jogador, eu também sou jogadora”.