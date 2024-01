Vanessa Lopes: colunista revela novos detalhes do sumiço dela após o BBB 24

Desde que apertou o botão da desistência no BBB 24, Vanessa Lopes se afastou das redes sociais. Agora, um colunista revelou novas informações dos bastidores

A influenciadora digital e ex-BBB Vanessa Lopes segue longe das redes sociais desde que saiu do BBB 24, da Globo, há poucos dias. Ela apertou o botão da desistência do reality show e está sendo acolhida pela sua família. Agora, o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, contou novos detalhes dos bastidores do sumiço dela.

De acordo com o jornalista Pasin, ela foi vista acompanhada dos pais e amigos em um restaurante na região de Ilhabela, no litoral de São Paulo, no último final de semana. Ela almoçou no local e foi simpática com as pessoas que a reconheceram.

Além disso, o colunista contou que Vanessa é acompanhada por médicos desde que saiu do Big Brother Brasil e está sempre perto de sua família e dos amigos que vão visitá-la. Inclusive, a família teria considerado enviá-la para uma clínica, mas os médicos recomendaram que ela ficasse perto dos entes queridos.

Por enquanto, Vanessa Lopes ainda não voltou a aparecer nas redes sociais e sua família também está distante da web.

O boletim médico sobre Vanessa Lopes

No dia 26 de janeiro, a família de Vanessa Lopes compartilhou um boletim médico sobre o estado de saúde da ex-BBB em um post nas redes sociais. O boletim informou que ela é acompanhada 24 horas por dia por uma equipe psiquiátrica e teve uma boa evolução, mas ainda precisa precisa ficar afastada do trabalho.

“A paciente Vanessa Lopes Ramalho encontra-se sob cuidados médicos, em tratamento psiquiátrico, em domicílio dos pais, acompanhada pelos mesmos 24h por dia. Faz avaliação médica psiquiátrica diária, com boa evolução até o momento, necessitando ficar afastada das atividades de trabalho e pelo quadro apresentado no momento, tem bom prognóstico. Foram solicitados exames complementares para avaliação clínica completa. Tais quadros necessitam também de apoio público, privacidade e empatia com a paciente e seus familiares. O boletim médico será entregue aos pais e à paciente sempre que tenhamos evolução no quadro”, informaram.