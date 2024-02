Vanessa Lopes aparece pela primeira vez após desistir do BBB 24: ‘Calmamente’

Pais de Vanessa Lopes compartilham primeiro clique ao lado da ex-sister e dão detalhes sobre tratamento psiquiátrico após BBB 24

Quase três semanas após sua decisão de desistir do Big Brother Brasil 24, Vanessa Lopes fez sua primeira aparição nas redes sociais nesta terça-feira, 6, ao lado de seus pais. Em uma foto compartilhada no perfil de Alisson Ramalho e Lica Lopes, a ex-sister aparece sorridente enquanto passa por tratamento psiquiátrico após sua saída do programa.

Através do feed do Instagram, os pais da influenciadora digital compartilharam o primeiro registro dela fora do confinamento. Na selfie capturada dentro do carro, a família aparece contente e reunida. Os pais fazem pose na dianteira do veículo, enquanto a dançarina sorri para a câmera no banco de trás ao lado de sua irmã, Alicia, que tem apenas 12 anos.

Na legenda da publicação, Alisson e Lica ressaltaram que a influenciadora segue com foco total em sua recuperação, mas que está retornando às atividades gradualmente com o apoio da família: “Nossos momentos juntos são sempre os melhores! Vanessa está voltando calmamente”, disseram os pais da ex-participante do reality show global.

Vale mencionar também que na última segunda-feira, 5, o pai da dançarina usou seu perfil para atualizar o quadro de saúde da filha. Segundo o boletim médico publicado por Alisson, a famosa permanece em tratamento médico psiquiátrico com avaliação diária e acompanhamento 24h por dia. Além disso, a ex-BBB apresentou excelente evolução.

“Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico. Neste período, de retorno às atividades sociais, gostaríamos de reforçar a necessidade do apoio público, privacidade e empatia com o quadro por ela apresentado. O boletim médico será entregue aos pais e à paciente sempre que houver evolução no quadro", diz o comunicado médico sobre Vanessa.

Vale lembrar que Vanessa apertou o botão da desistência em 19 de janeiro. Ao se despedir dos colegas, a jovem justificou sua saída do confinamento por questões emocionais: "Todos os traumas estão na casa”, ela declarou antes de deixar o reality. Na sequência, a influenciadora foi vista em um aeroporto no Rio de Janeiro e desde então, se afastou dos holofotes.

Vanessa Lopes vai aparecer em outro reality show

A influenciadora digital Vanessa Lopes voltará a ser vista em um reality show em breve. De acordo com a coluna Sala de TV, do Terra, ela gravou uma participação especial no programa Túnel do Amor, comandado por Ana Clara, no Multishow. A gravação aconteceu antes dela entrar no BBB 24 e apertar o botão da desistência.

A participação dela no Túnel do Amor durou apenas 24 horas e vai ao ar na terceira temporada da atração, prevista para ser exibida em abril de 2024. Vale lembrar que o programa Túnel do Amor é uma competição de duplas para encontrarem o par perfeito com a ajuda dos amigos; saiba mais detalhes sobre o novo realiy show de Vanessa.