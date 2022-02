"Vamos galera, mulheres!": Elenco do BBB 20 recria meme do reality

O elenco do BBB 20 se reuniu e resolveu recriar um meme conhecido da edição

18/02/2022

O meme 'Vamos galera, mulheres', se tornou popular após a confusão entre os homens do BBB 20. E o bordão falado por Flay (27) foi reproduzido por muita gente.

E desta vez, rolou o encontro com parte do elenco do BBB 20, e Mari Gonzalez (28) e Bianca Andrade (27) e Flay reproduziram o meme icônico.

As meninas recriaram a cena e Bianca completou com o meme: "O que é isso? Um filme?" falado por ela durante o programa.

E claro, o encontro foi comentado pelos espectadores fãs do programa, que relembraram a edição do reality: "Essa edição foi insuperável", comentou um. "Eu amo um elenco", disse outro. "São elas! Não tem jeito", escreveu a terceira.

A edição de 2020 do BBB foi marcada pela rivalidade entre os homens e mulheres da casa, e a fala dita por Flay, foi após a entrada de Daniel e Ivy, que vieram da Casa de Vidro com informações do mundo exterior.

Elenco do BBB 20 recria meme do reality:

o dia inteiro passando isso na minha cabeça



vamos galera mulheres vamos !!

pic.twitter.com/55KQOtQLry — bruno 🌪 (@brunogomiero) February 1, 2022