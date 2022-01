Umbigo tampado com fita funciona? Terapeuta holística explica uso e dá dicas para aplicar no dia a dia

Seguindo o hábito de Jade Picon, terapeuta holística revela truques para eliminar stress e massagens especiais para boas energias

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 17h25

Logo na primeira semana do Big Brother Brasil, Jade Picon (20) ficou nos assuntos mais comentados ao aparecer com o umbigo tampado com uma fita.

Ao vestir o primeiro biquíni ficou evidente o hábito da influenciadora para "blindar energias ruins". A cena virou até pauta dentro da casa mais vigiada do Brasil.

A terapeuta holística, Vanessa Paula revelou que o truque é psicológico, e revelou outras maneiras de se proteger. "Existe uma ideia de que o umbigo é uma porta de entrada para energias ruins, tanto que muitas mães chegam a guardar o cordão umbilical do filho para sempre. É uma relação muito antiga, porém supersticiosa", garantiu.

A especialista ainda comenta que a melhor maneira de manter os seus chakras harmonizados é ter a própria conexão com o corpo através de massagens especiais. "Massagear pontos certos ajuda a equilibrar emoções e ainda desinchar o corpo. A técnica que eu mais indico é a de pressão na região lombar, ela alivia a tensão do corpo, que as pessoas confundem com energia ruim". E explica que se deve fazer com os punhos fechados, esfregando os dois lados ao mesmo tempo, enquanto respira profundamente.

Vanessa ainda entregou uma receita para melhorar a energia e hidratar a pele. "Em um pote, misture 60ml de mel, 20ml de água morna e 1 colher de sopa de sal grosso. Passe a mistura com mel por todo o corpo, fazendo movimentos circulares e depois retire com água corrente. Isso vai ajudar a manter o corpo sempre bem hidratado e radiante, a sensação de bem-estar é instantânea", disse.