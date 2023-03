Uma nova mulher! Key Alves muda o visual após o BBB23: "Ainda mais linda"

Key Alves muda o visual, alonga os cabelos e surge toda produzida nas redes sociais; veja o antes e depois

Recém-eliminada do BBB23, a sister Key Alves mostrou nesta quinta-feira, 9, seu novo visual. Após deixar o programa, ela deu um tapa no look e apareceu mais jovial com uma produção impecável.

Ela alongou os cabelos, retocou as sobrancelhas e surgiu pleníssima. "Dá uma olhada nesse cabelo. Maravilhoso. Aumentei o cumprimento. E hoje resolvi ir de liso, que tenho um monte de programa para gravar", disse.

Quem cuidou da sister foi hair stylist Aline Ferreira. O visual agradou os fãs que compartilharam várias vezes a foto nas redes sociais. "Gente, mas já? Ficou ainda mais linda", disse um. "Arrasou demais", afirmou outro. "Essa menina vai longe. Tá gata", disse um terceiro.

PRESENTE DOS FÃS

Key Alves (22), a oitava eliminada do BBB 23, usou as redes sociais para mostrar alguns presentes especiais que ganhou de seus fãs. Após viver um romance no reality show com o fazendeiro Gustavo, ela foi presenteada com botas e um chapéu de cowboy dos fãs do casal 'Guskey'.

Nos Stories do Instagram, nesta quinta-feira, 9, a jogadora de vôlei mostrou o presente: uma bota azul com alguns desenhos estampados, além de um chapéu marrom com algumas pedras. "Tô muito cowgirl", disse ela na postagem.