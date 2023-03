"Triste ver zombando do meu filho", diz mãe do Cara de Sapato

Mãe do BBB Antônio Cara de Sapato soltou o verbo sobre aliados imitando seus tiques

A mãe do lutador de jiu-jitsu, Antônio Cara de Sapato, desabafou sobre uma situação envolvendo os aliados do filho dentro do Big Brother Brasil.

O brother é diagnosticado com Síndrome de Tourette desde os 7 anos, que tem como sintoma diversos tiques motores. Em uma cena, Alface comenta o interesse de Sapato em Bruna Griphao. Ele, então, faz piada com a piscada involuntária do jogador e Bruna e Mc Guimê riem. A brincadeira não caiu bem para dona Wilma Teresa.

Muito triste em ver pessoas zombando do meu filho e se fazendo de amigo. Acho bem distorcidos os valores atuais!", comentou.

Ela explicou seu ponto de vista: "Quem tem valor é chamado de chato, mas, quem zomba e desrespeita o próximo é tido como jogador. Afinal, cada um dá o que tem a oferecer! Meu filho tem valores inestimáveis!".

Ela contou seu desejo para o filho."Que ele permaneça sempre sendo quem ele é! Um homem de caráter, que respeita inclusive seus adversários! Te amo filho. Você é 100!", declarou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Wilma Teresa Coelho Monteiro (@wilmatcmonteiro)