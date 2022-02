Trio indicado pelos Anjos tem que cumprir primeiro castigo do Monstro

CASTIGO DO MONSTRO!

Linn, Lucas e Natalia foram para a área externa da casa cumprir o castigo do Monstro

Após serem indicados pelos Anjos Pedro Scooby (33) e Paulo André (23), o trio escolhido para o Monstro teve que cumprir o primeiro castigo do dia.

Linn da Quebrada (30), Lucas Bissoli (31) e Natália Deodato (22) foram para a área externa da casa dançar. Lucas estava fantasiado de máquina fotográfica e as suas sisters vestiam uma fantasia de rolo de câmera.

Para assistir à performance dos Monstros, Pedro Scooby, Maria (21), Eslovênia (25) e Brunna Gonçalves (30) acompanharam os participantes até o gramado da casa.

Quem também conseguiu assistir os Monstros foi a dupla da casa de vidro, Larissa Tomásia (24) e Gustavo Marsengo (31). Que neste próximo domingo, 13, podem ou não entrar no jogo.

O trio que está no Monstro só poderá tirar suas fantasias na hora da formação do Paredão que acontece na noite do próximo dia 13.

Linn da Quebrada, Lucas Bissoli e Natália Deodato foram indicados pelos

Anjos para o castigo do Monstro

Lucas faz revelação para Eslovênia!

No momento em que foi colocar a sua fantasia de Monstro, o participante Lucas beijou Eslovênia e disse para a sister: "Vou ficar do lado daquele Big Fone e vou mandar dois para o Paredão hoje, anota".

Ele não seria o primeiro participante da casa que fica atento ao tocar do Big Fone. O segundo eliminado do reality, Rodrigo Mussi (36), e até o ator Arthur Aguiar (32) já dormiram ao lado do famoso telefone.

