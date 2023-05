Tolerância zero! Amanda faz limpa e demite equipe um mês após o BBB23

Amanda faz limpa e muda toda a sua equipe; ex-BBB estava irritada com erros e se revoltou com vazamentos

Milionária após ser campeã do BBB23, a médica Amanda Meirelles realizou uma série de demissões na equipe que a ajudou durante o programa. Ela estava insatisfeita com os rumos de suas redes sociais.

As informações são do jornal 'Extra' desta sexta-feira, 26. Tudo rolou após um escândalo que aconteceu há duas semanas: o vazamento de conversas nas quais os membros da equipe torciam pelo rompimento da paranaense com o lutador Cara de Sapato.

A sister também estaria insatisfeita com suas redes sociais e decidiu ter profissionais mais experientes. Uma fonte ouvida pelo jornal contou detalhes sobre a situação.

"De fato, eles não tinham preparo para atender uma campeã de 'BBB'. Eles cometeram muitos erros nas redes dela. Não postavam o que tinha que postar. Postavam reels com sem áudio... Enfim, várias questões. E a gota d'água foi a sugestão para que Amanda se afastasse do Sapato", disse.

Amanda Meirelles foi campeã do BBB23 há exatamente um mês. A paranaense se tornou campeã do reality ao vencer a final contra Aline Wirley e Bruna Griphao. A sister deixou a casa com o maior prêmio da história do programa.

ÁUDIO VAZADO IRRITOU SISTER