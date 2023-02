Tina revela possibilidade de romance com brother no BBB: 'Casava'

Terceira eliminada do reality show, Tina falou sobre afinidades na casa mais vigiada do Brasil

Tina, a eliminada da semana da 22ª edição do Big Brother Brasil, revelou a possibilidade de um romance com um dos confinados da casa mais vigiada do país, em conversa com a Globo após sua eliminação. Elencando seu verdadeiros aliados, ela disse que Ricardo, apelidado de Alface pelos membros do programa, era gentil e que se "casaria" com ele na festa do líder de Gustavo.

"Brincadeiras à parte, não sei dizer, porque a gente tinha muita troca, mas era no sentido de amizade mesmo. Claro que ele jogava um charme, rolou um selinho aqui outro ali, mas eu vi que ele realmente tinha mais afinidade com Sarah e muito mais com Paula", contou a Angolana sobre sua relação com o colega de confinamento.

"Eu não queria me colocar nesse triângulo amoroso. Eu sempre brincava: 'Você está cortejando outras mulheres, apesar de eu te achar um cara muito bacana'. A gente ficava naquele charme, mas ia ficar por isso mesmo. Foi quando ele brincou sobre trocarmos alianças, e eu topei. Ele estava animado para casar comigo, na festa do Gustavo."

Apesar das brincadeiras e cantadas, a ex-sister realmente considerava Alface como uma de suas prioridades no jogo. Para ela, os dois se aproximaram quando Fred e Larissa começaram a viver um romance, e então passaram a ficar mais tempo juntos. "Ele se sentiu fragilizado, e eu também senti isso da parte do Gui, apesar de conversarmos. Eu estava em um momento de buscar quem estava me priorizando para manter como aliado e a gente se encontrou nessa fragilidade."

"Tivemos uma troca muito bacana de convivência, a questão de jogar um charme e ficar naquela de 'estou te paquerando'. Eu falei: 'Ninguém sabe dançar?'. E ele sabia dançar e está jogando, também! Acho que ele tem um grande coração, princípios e muito valor como homem e como jogador. Ele me convidou para o almoço do anjo e foi fantástico!", completou.

Para ela, um dos momentos mais especiais foi quando foi imunizada pelo amigo. "Nos aproximamos, realmente, e ele ainda me surpreendeu com a imunidade, mesmo tendo outros aliados. Ele comprou uma briga por isso, o que me fez ter mais admiração por ele", explicou. Por fim, a angolana declarou que sua torcida vai para Ricardo e MC Guimê, sua dupla de entrada no programa.