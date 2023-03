Tina, do BBB 23, entrega bastidores de briga com Key Alves: 'Clima tenso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Tina revelou que recebeu pedido de desculpas de Key Alves após briga no BBB 23

Tina (29) deixou o BBB 23 pela segunda vez na Casa do Reencontro, mas não esqueceu a briga que protagonizou com Key Alves (23) na repescagem. Em entrevista à CARAS Brasil, a modelo revelou que recebeu um pedido de desculpas da jogadora de vôlei longe das câmeras, após as duas trocarem farpas e gritos em rede nacional.

"Foi ótima! Não ia ter agressão de jeito nenhum, eu controlo muito as minhas emoções. Foi o ápice do gráfico, mas fiquei muito feliz. Não era aliada na primeira seção, quando a gente estava na casa, então a gente não teve troca aqui fora. Estava um clima tenso e as coisas acabaram fluindo daquele jeito, mas eu estou me sentindo tão bem", compartilhou Tina sobre a briga com Key Alves na Casa do Reencontro, do BBB 23.

Segundo a ex-sister, as duas já acertaram as contas fora do BBB em uma conversa amigável, e a rivalidade entre ela e Key Alves ficou para trás. Com direito a pedido de desculpas da jogadora de vôlei para a modelo, Tina revelou tudo sobre a conversa fora do programa: "A gente conversou. Ela chegou a se desculpar, mas, lógico, foi longe das câmeras. E assim, não tem mais esse clima de rivalidade aqui fora".

Leia também: Eliminada do BBB 23 pela segunda vez, Tina curte festival e revela torcida

A briga, que aconteceu durante o confinamento da repescagem do BBB 23, deu o que falar na internet. Na ocasião, o clima estava tenso na Casa do Reencontro quando Tina quis saber o que estava acontecendo após ver Key Alves e Fred Nicácio (36) discutindo. A jogadora de vôlei rebateu a modelo e a gritaria entre as duas começou.