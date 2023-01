Tiktoker, Gabriel do BBB 23 já teve vídeo viralizado com famosos; confira

Participante da Casa de Vidro do BBB 23, Gabriel já ficou com Anitta e outras celebridades; o modelo viralizou no TikTok

Gabriel Tavares (24) é um dos quatro participantes da Casa de Vidro do BBB 23. Apesar de entrar como anônimo no confinamento, o modelo já se envolveu com algumas famosas e teve um vídeo com Anitta (29) viralizado no TikTok. Na rede social, ele já acumula mais de 250 mil seguidores. Já no Instagram, o paulista conquistou mais de 130 mil seguidores. "Larguei a faculdade pra ser bonito", declarou dele em seu perfil do TikTok.

Ele entrou na rede social de vídeos em 2020, mas começou a ser mais ativo em 2022. Gabriel faz trends e a maioria de seus conteúdos são sem camisa, exibindo a boa forma. Ele compartilha seus treinos com seus seguidores. Em janeiro do ano passado, o administrador postou um vídeo ao lado da cantora Anitta , que viralizou e voltou a repercutir após sua participação no reality. O post tem mais de 8 milhões de visualizações.

Os dois já ficaram e Anitta até comentou em um post no perfil dele do Instagram após o modelo ser anunciado na Casa de Vidro. "Não creio HAHAHHAHAHHAHAHAHAH", disparou a artista. Entretanto, a cantora não foi a única famosa que Gabriel já se envolveu. Ele já teve um affair com as loiras Luísa Sonza (24) e Gabi Lopes (28).

Confira o post dele ao lado de Anitta:

Gabriel afirma ser chato com organização e bem centrado. Na convivência com outras pessoas, pequenas coisas são capazes de o incomodar. "Estou tentando ser mais paciente para me tornar alguém melhor", declarou ele. Entretanto, ele diz não ser do tipo que gera algum atrito sem necessidade, mas não se esconde de um conflito e se considera orgulhoso. "Não vim para ser o encrenqueiro do programa. Se pisar no meu pé, vou reagir da forma que achar ideal".