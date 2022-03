Tiago Leifert opina sobre o paredão do BBB 22: ''Seria muito divertido''

O ex-apresentador do BBB deu sua opinião sobre o paredão entre Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane Alves

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 21h32

Tiago Leifert(41) usou as redes sociais para opinar sobre o sétimo paredão do BBB 22.

Através do Stories do Instagram, o apresentador defendeu a permanência de Arthur Aguiar (33) e Jade Picon (20), que estão na berlinda ao lado de Jessilane Alves (26). El explicou nos vídeos que seu posicionamento é pensando no "fogo no parquinho".

"Vocês não estão preparados para essa conversa, mas nem Arthur nem Jade deveriam sair, né? Se vocês querem dar uma bagunçada e uma confundida na cabeça deles lá, e gostam de fogo no parquinho, deveriam deixá-los de novo!", afirmou o ex-apresentador do reality show.

Leifert seguiu o vídeo lamentando o fato do público já terem decidido eliminar Jade. "Vocês não vão fazer isso, não estão preparados para essa conversa, mas o correto era não tirar nem o Arthur nem a Jade. Mas deixa para lá, não vai acontecer. Eu sei que vocês vão tirar a Jade, mas pensem bem! Ainda dá tempo! Não é o certo a fazer, que pena", aconselhou.

Para finalizar, o marido de Daiana Garbin (40) ressaltou que não é para os fãs da Jessi levarem sua opinião para o lado pessoal, ele está apenas pensando no jogo. "E, de novo, estou falando de jogo. Não levem para o pessoal, sei que tem torcida dos três, tem a torcida da Jessi. Não levem para o pessoal, é só pelo game mesmo, pelo programa, para ver o que aconteceria. Acho que seria muito divertido, depois tem tempo aí, vocês tiram quem vocês quiserem. O correto era deixar os dois", completou.

Palpite sobre o campeão do BBB 22

Tiago Leifert participou do Programa de Todos os Programas, atração semanal do portal R7, e o apresentador deu seu palpite sobre quem será o próximo campeão do reality. Para ele, Arthur Aguiar poderia levar o prêmio de R$ 1,5 milhão. "Se fosse hoje, o Arthur ganharia. Ele está jogando melhor, ele argumenta muito bem, é muito difícil conversar com ele, ele tem uma lábia muito boa", pontuou.