Tiago Leifert dá palpite sobre o novo campeão do 'BBB'

Tiago Leifert concedeu entrevista ao 'Programa de Todos Os Programas', do R7, e palpitou sobre o possível campeão do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 01/03/2022, às 22h30

Participando do "Programa de Todos os Programas”, atração semanal do portal R7, o ex-apresentador do "Big Brother Brasil”, Tiago Leifert(41), comentou sobre a desistência de Tiago Abravanel (34) e deu seu palpite sobre quem será o próximo campeão do reality.

"Ele realmente não estava jogando. [...] Acho que foi pela prova do líder então que ele sobrou. Uma pena. Diria que ele não ganharia de jeito nenhum", disse Leifert sobre o neto de Silvio Santos. "Vyni está precisando fazer mais coisas lá dentro, Jessi também", acrescentou.

Ao ser questionado sobre quem ele acredita que levaria o prêmio de R$ 1,5 milhão, o apresentador disse: "se fosse hoje, o Arthur ganharia. Ele está jogando melhor, ele argumenta muito bem, é muito difícil conversar com ele, ele tem uma lábia muito boa.

Na entrevista, Leifert também deu mais detalhes do tratamento do retinoblastoma de sua filha Lua: "A Lua está bem. É um tratamento muito longo. O câncer é muito difícil. Temos coisas para comemorar e temos muitas preocupações".

