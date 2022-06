Tiago Abravanel fala sobre relação com Naiara Azevedo e Arthur Aguiar após o BBB 22

Ator Tiago Abravanel participa de podcast e conta sobre sua amizade com Naiara Azevedo e Arthur Aguiar depois do confinamento

O ator Tiago Abravanel (34) abriu o jogo e revelou como está sua relação com alguns colegas de confinamento do Big Brother Brasil 2022 após o fim do reality show da TV Globo.

Em participação recente no podcast PodDelas, apresentado por Boo Unzueta e Tata Estaniecki, o cantor falou sobre sua amizade com Naiara Azevedo (32) e Arthur Aguiar (33).

"Quero saber da relação com Arthur e a Naiara. Continuam fortes?", quis saber um internauta. “Fortes não, estamos vivendo um momento de digestão, estamos digerindo o que a gente viveu, sempre estive disponível para conversar”, começou falando.

Segundo Abravanel, os dois acabaram se afastando depois de terem se visto pela última vez na gravação do Dia 101, o programa especial que reuniu os participantes do BBB 22.

“Troquei algumas mensagens com Arthur e combinamos de nos encontrar. A Naiara só nos falamos no 101, não nos falamos depois disso. Acho que o tempo resolve as coisas, sabe? Eu não tenho problema com nenhum dos dois, gosto muito deles”, afirmou o neto de Silvio Santos.

O artista ainda comentou que não entende o motivo de ter perdido o contato com a sertaneja, já que eram muito amigos antes do programa comandado por Tadeu Schmidt. "Eu tinha uma relação mais forte com a Naiara antes do programa. Não sei o que falaram para ela, não sei como o programa bateu para ela, mas continuo tendo o mesmo carinho, respeito e amor por ela", garantiu.

Tiago Abravanel dá beijão no marido na Parada LGBTQIA+

Com look bem colorido, Tiago Abravanel apareceu todo feliz ao marcar presença na Parada do Orgulho LGBT+ em São Paulo na tarde de domingo, 19. Ele curtiu a festa ao lado do marido, Fernando Poli, e os dois trocaram beijos e carinhos enquanto acompanhavam a celebração em um trio elétrico.

