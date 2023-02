Taís Araújo destaca atitude da direção do BBB 23: 'Algo mudou'

Taís Araújo faz depoimento sobre a presença de mais mulheres negras no BBB 23: 'Somos múltiplas, plurais'

A atriz Taís Araújo surpreendeu ao destacar uma atitude da direção do BBB 23, da Globo, ao escalar mais mulheres negras para o elenco do reality show. Nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo que foi exibido no programa na noite de terça-feira, 7, para destacar a presença delas na atração. Assim, na legenda, a artista elogiou a presença de mulheres múltiplas no Big Brother.

"Há alguns anos, pessoas negras e em especial mulheres negras no #BBB eram uma raridade. Pela força da exposição essas poucas mulheres acabavam carregando com elas a responsabilidade de representar todas. Que papel difícil, somos tantas, tão diferentes. Não tem como, não faz sentido…", disse ela.

E completou: "E então algo mudou. As últimas edições tem contado com a presença de uma variedade um pouco maior de mulheres negras, o que traz riqueza para o programa, afinal cada uma ali tem sua personalidade, sua origem, sua beleza… Embora essa quantidade não consiga dar conta da dimensão que é a multiplicidade da nossa negritude, ter mais das nossas nesses espaços torna ele mais plural e mostra aos poucos que somos MUITAS!".

Por fim, a atriz disse: "Esse VT lindo que passou ontem em rede nacional mostra um pouco disso. Somos múltiplas, plurais e que bom que o mundo tá aprendendo isso".

Boninho também destaca o vídeo do BBB 23

Nas redes sociais, Boninho também compartilhou o mesmo vídeo e falou sobre a mudança no olhar da equipe do reality show ao longo dos anos. "Nesses 20 anos mudamos muito, aprendemos muito. Tudo isso pra dizer que o @bbb é mais que um reality! Estamos Trançando Histórias, é um prazer ver o trabalho desse time incrível! Parabéns time @bbb", afirmou.