Tadeu Schmidt surpreende ao revelar interesse em Gabriel: ''Quero genros iguaizinhos''

Após eliminação de Gabriel, Tadeu Schmidt surpreende ao mostrar grande admiração querendo pessoas parecidas para namorarem suas filhas

O apresentador Tadeu Schmidt mostrou toda sua admiração pelo ator Gabriel Santana. Após a eliminação do brother nesta terça-feira, 28, o comunicador fez uma declaração emocionante para ele e até arrancou lágrimas do ex-participante apontando suas virtudes.

Admirado com o caráter do artista, Tadeu surpreendeu ao comentar que até gostaria de genros como ele. O jornalista é pai de Valentina Mello Schmidt e de Laura Mello Schmitd.

"Só vou dizer uma coisa, @gbielsantana : eu quero meus genros iguaizinhos a você! Seja feliz, meu menino maravilhoso!", declarou-se o apresentador para o ator.

Nos comentários da publicação, os internautas também mostraram sua admiração pela postura do jovem no jogo. "Imagina sair do BBB sem o prêmio em dinheiro, mas com um prêmio que não tem preço? Parabéns @gbielsantana linda mensagem", escreveram. "Tadinho, não gostei! Ele é maravilhoso! Uma pena!", declarou outra pessoa.

Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Gabriel Santana: 'É o inferno para a Bruna'

O apresentador Tadeu Schmidtanunciou a eliminação do ator Gabriel Santana do jogo do BBB 23, da Globo, na noite desta terça-feira, 28. Em seu discurso, ele falou sobre várias questões do jogo, as personalidades dos três emparedados, ao lado do ator estavam Bruna Griphao e Aline Wirley, e também sobre o afeto entre os participantes da berlinda.

“Chegou a hora, quando eu terminar, seremos 10. Agora, sim, finalmente, o Top 10. Engraçado que duas pessoas voltaram para a casa trazendo um monte de informações e dividiram com todo mundo. Quem conseguiu usar essas informações?", começou questionando o apresentador.

"Quem recalculou a rota baseado nisso? Ou se sentiu convicto de estar no rumo certo? Quem procurou corrigir seus erros para mostrar que quer muito a vitória e vai fazer o que é possível para consegui-la? Uma coisa que vocês mesmos sempre comentam é que todo mundo errou. Estão certos nisso."

"Somos humanos e sempre vamos errar. Ponto. E é claro também que algumas pessoas erram mais do que as outras. Ou cometem erros mais graves. Neste paredão nós temos dois lados de uma moeda", continuou.

CONFIRA O FINAL DO DISCURSO DE ELIMINAÇÃO DE GABRIEL SANTANA NO BBB 23

"A Aline é referência de experiência dentro da casa, quantas vezes não trouxe sabedoria em momentos críticos e é procurada para dar conselhos. E até quando se equivoca é de maneira elegante. O Gabriel, eu acabei de falar que todo mundo erra, mas estou repensando. O que esse menino faz de errado? 23 anos de idade e esse absurdo de sensatez e equilibrio, é a evolução do ser humano, puro afeto e acolhimento. Gabriel e Aline estão juntos deste lado da moeda. O outro lado da moeda é a Bruna. Pode ser certo ou errado, o que vem do coração da Bruna não fica preso na garganta. E quando passa pela garganta é amplificado em gritos e palavrões mais presentes do que vírgulas, ou lágrimas em profussão, em uma quantidade muito maior do que o fato exigiria. É muito mais fácil ver os erros da Bruna. Mas a mesma transparência que escancara seus erros, também exibe suas virtudes, e não são poucas. E assim ela se destaca muito mais".

"Quem leva a melhor em uma disputa como essa? Entre a explosão e a contensão? É normal que as pessoas saiam do BBB por causa dos seus erros, e ás vezes isso fica claríssimo. Neste ano nós vimos isso algumas vezes. Mas errar menos é garantia de seguir no jogo? Ou o maior erro é não se destacar? Em uma batalha do BBB, quem leva vantagem? O guerreiro ou o diplomata? Aquele que se expõe e vai para cima, ou aquele que age de maneira mais pensada? Vocês sabem que não existe uma regra inquebrável, os dois podem sair vencedores. Não é uma fórmula simples: quem é desse jeito ganha de quem é desse outro jeito. São muitas variáveis na equação para chegar ao resultado final. Não sei se vocês já perceberam, mas grande parte das coisas que eu falo são perguntas, não são afirmações. Eu levanto questões, vocês é que preenchem as respostas. Porque o BBB é dinâmico. No paredão, o resultado depende de quem são os adversários que você enfrenta. Depende, acima de tudo, do momento, a certeza de hoje pode ser a dúvida de amanhã. Num momento você não corre o menor risco, no outro o perigo é enorme. Hoje temos um paredão que é um inferno principalmente para a Bruna. Ou sai a sua grata surpresa, a amiga que cuida dela, essa mulher maravilhosa, ou sai o amigo tão querido, com quem vem trocando infinitos carinhos há tantos dias, nessa amizade que ficou no limite para virar romance, ou sai ela própria. De qualquer forma, a notícia é dura. É dura para todos nós. Quem sai hoje é você, Gabriel”, finalizou.