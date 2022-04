Tadeu Schmidt revela que teve medo de ser cancelado no BBB 22: ''Não queria ser odiado''

Apresentador Tadeu Schmidt contou no programa 'Encontro' que teve receio de cancelamento por comandar o BBB 22

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 14h11

O apresentador Tadeu Schmidt (47) participou na manhã desta sexta-feira, 29, do programa Encontro e fez um balanço sobre o trabalho dele à frente do BBB 22.

De acordo com o jornalista, ele teve receio de cancelamento por conta da força do reality show da TV Globo. "Eu tinha medo mesmo, porque a gente vinha de dois dos maiores apresentadores da história da televisão, o [Pedro] Bial e o Tiago [Leifert]", iniciou ele.

"Então, eu tinha a responsabilidade enorme de fazer bem, não queria ser odiado, não queria ser cancelado...", desabafou o âncora que agradou a grande maioria do público da atração com seu jeito carinhoso de ser e com os seus discursos dinâmicos e, ao mesmo tempo, profundos e sensíveis.

Carinho do público

"O resultado foi tão maior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar, foi tão legal. Eu nunca recebi tanto carinho, tanto amor como eu recebi agora dos meus queridos BBBs, das minhas queridas BBBs e do público", disse Tadeu que não esperava uma recepção tão calorosa por parte dos telespectadores que o aprovaram no comando do BBB.