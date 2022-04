Tadeu Schmidt revela muita emoção ao falar sobre a reta final do BBB 22: ''É de fazer o coração disparar''

O apresentador Tadeu Schmidt comentou os momentos finais da casa mais vigiada e acabou se emocionando

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 22h57

Falta apenas uma semana para a Grande Final do BBB 22! Nesta terça-feira, Tadeu Schmidt (47) utililizou suas redes sociais para falar sobre a reta final do BBB 22 em um vídeo super descontraído.

Sentimento de Tadeu Schmidt

Olhando para trás, o apresentador refletiu sobre as sensações vividas pelo público nos mais de 90 dias de confinamento.

"Uma semana para a grande decisão do BBB 22. Nossa, quanta história a gente viveu nesses mais de 90 dias, hein? Dias muito intensos, e de imaginar que na reta final a intensidade vai ser cada vez maior. Nossa, que demais. Que experiência, pra eles e para mim também, e pra todos nós. É de fazer o coração disparar mesmo", revelou Tadeu.

Estacionando ao lado do Big Boss

Aproveitando o vídeo, o apresentador contou que, sem querer, acabou estacionando o seu carro ao lado do chefe, o diretor Boninho (60).

"E as surpresas não param. Chego aqui aos Estúdios Globo e descobro que estacionei meu carro do lado do carro do Boninho. O medo que dá isso, imagina se eu arranho o carro do homem? Tamanho do prejuízo, são muitas surpresas", disse ele, respirando fundo.