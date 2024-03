Tadeu Schmidt revela motivos de mudança no visual: ‘Arrancava tudo’

Tadeu Schmidt diverte o público revela três motivos para ter feito uma mudança discreta no visual. Saiba o que é

O apresentador Tadeu Schmidt deixou os fãs curiosos nesta semana ao revelar que fez uma mudança discreta em seu visual. Agora, ele contou o que realmente fez e ainda revelou os três motivos para tomar a decisão.

O comunicador contou que raspou os pelos dos braços e do tórax. Em vídeo no Instagram, ele contou o motivo para se livrar dos pelos e surpreendeu.

"Depilei, não, raspei. Porque, para usar t-shirt assim, eu uso aquele protetor para não ficar com o 'farol acesso' e, toda vez que eu tirava, arrancava tudo. Esse era um motivo. Outro motivo é que eu passo um monte de repelente, aí ficava aquele negócio lambuzado nos pelos. Minha mão é muito peluda, então raspei para poder passar o repelente com tranquilidade", disse ele.

E completou: "O terceiro e principal motivo é que mozão sempre pedia, né".

O cabelo de Tadeu Schmidt

O apresentador Tadeu Schmidt deu o que falar nas redes sociais por causa do seu cabelo na estreia do BBB 24, da Globo. Ele virou assunto quando os telespectadores estranharam o visual dele, que estava com os fios mais volumosos. Com isso, o cabelo dele foi pauta até no reality show.

Na noite de terça-feira, 9, o humorista Luis Miranda fez a estreia do seu quadro no BBB e comentou sobre o cabelo de Schmidt. “Tadeu está com mais cabelo?”, questionou ele no ar.

Porém, o próprio Tadeu Schmidt negou que tenha feito algum procedimento estético em seu cabelo. Ele contou que apenas fez o penteado diferente do que costumava usar. “Eu parti para o outro lado. Mas é todo meu esse cabelo, juro para vocês. Vocês também adoram uma treta, né?”, brincou ele ao vivo.