Tadeu Schmidt revela como ganhou músculos: 'Tô parecendo o Capitão América'

Tadeu Schmidt conta que estava com 10 quilos a menos no BBB 22 e que ganhou massa muscular antes do BBB 23

O apresentador Tadeu Schmidt (48) está mais forte para comandar o BBB 23, da Globo. Ele contou que ganhou massa muscular e alguns quilos para a nova temporada do reality show. Em entrevista ao site Gshow, ele contou que estava com 10 quilos a menos na época do BBB 22 por causa dos longos períodos sem comer. Agora, o comunicador está com a alimentação mais regrada e conseguiu voltar a treinar com frequência.

Exibindo os seus braços musculosos, ele até brincou que está parecendo um herói. “Ganhei até uma asa. Tô parecendo o Capitão América”, declarou.

Então, Schmidt contou sobre o ganho de peso. “O que vocês podem esperar de muito diferente do seu apresentador do BBB é um apresentador mais pesado. Eu ganhei 10 quilos do ano passado para cá. No bbb 22, eu tinha emagrecido muito por outros motivos, nada de saúde, e durante o BBB a gente estava com aquela preocupação da Omicron. Eu usava máscara o tempo inteiro porque eu não queria ficar doente de jeito nenhum, eu não queria perder nenhum dia do BBB. Eu almoçava 2 ou 3 da tarde e ia pros estúdios Globo e só ia comer de novo 2 da manhã. Eu emagreci bastante, e fiquei com 10 quilos a menos do que estou hoje. Agora eu voltei para a academia, personal, comendo direitinho. Ganhei peso e durante o BBB eu peço um lanche, um sanduíche e posso ir comendo antes de entrar no ar”, declarou.

Internautas elogiam a boa forma de Tadeu Schmidt

O apresentador Tadeu Schmidt (48) surgiu mais musculoso na TV e recebeu elogios dos internautas. “O Tadeu Schmidt com uma simples camiseta polo preta e uma calça jeans: o macho mais gostoso do mundo”, disse um internauta. “Precisamos falar sobre o tríceps do Tadeu”, afirmou outro. “Reparei também no bumbum da lenda”, escreveu mais um.

Há poucos dias, Tadeu Schmidt também apareceu malhando na academia do BBB 23 ao lado do diretor de TV Boninho. Nos comentários da foto, os fãs também elogiaram o apresentador. “Bração, hein Tadeu”, escreveu um fã. “Que isso, Tadeu! Mostrando que está com os treinos super em dia, hein?”, comentou outro.