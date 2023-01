Tadeu Schmidt reage ao ver os participantes na Casa de Vidro

O apresentador Tadeu Schmidt já está de olho na Casa de Vidro e compartilhou um vídeo reagindo à estreia na sala de casa

Não são só os espectadores que estão ansiosos para a estreia da nova edição do BBB 23! O apresentador do programa, Tadeu Schmidt (48), mostrou que é fã de carteirinha da atração e já está ligado na Casa de Vidro, que estreou nesta terça-feira, 10, com quatro participantes. Entre eles, dois serão escolhidos pelo público para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Tadeu publicou um vídeo empolgadíssimo na sala de casa, assistindo ao programa e declarou: “O BBB 23 começa antes da estreia!”. O apresentador também reagiu aos participantes: "Ai, que lindos!", brincou na publicação.

Na legenda, Tadeu ainda aproveitou o clima animado para dar início ao “fogo no parquinho” e questionou os seguidores: "Já decidiram quem vocês querem que entre no BBB23?”, escreveu sobre Paula (28), Giovanna (25), Manoel (32) e Gabriel (24), que disputam as duas vagas para entrar no reality.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)

Nos comentários, os fãs parecem já ter selecionado o participante preferido! A predileção, por enquanto, vai para Manoel: “Gostei do rapaz de laranja, pelo jeito vai trazer muita alegria para casa.”, comentou um seguidor. Entre as meninas, Paula também figura no quadro de favorita: “Paula e Manoel já podem entrar”, disparou uma internauta.

Mas ainda tem muito chão até a decisão! A Casa de Vidro contará com algumas dinâmicas que ainda serão reveladas. Até lá, o público terá tempo para avaliar os participantes e bater o martelo em quem irá figurar no elenco da nova edição.

Entenda como Manoel, o ruivo psiquiatra, pretende usar suas redes sociais

Saiba mais sobre o participante! Manoel Vicente de Barros (32), já está causando na Casa de Vidro e é um dos favoritos para entrar no programa. O ruivo, que é médico, especializado em psiquiatria, pretende converter a fama em conteúdos sobre saúde mental em suas redes sociais.

Além disso, Manoel também se declarou animado e festeiro, além de adorar filosofar e ter um perfil repleto de frases inspiradoras: “Hoje sou um desbravador da vida que filosofa de manhã e canta funk no rolê de sexta à noite.", declarou.