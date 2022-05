Tadeu Schmidt leva família para conhecer a casa do BBB 22: ''Jamais um ponto turístico ou parque de diversões provocou tamanho impacto!''

Tadeu Schmidt se realizou ao mostrar para a família inteira cada cantinho da casa do BBB 22 e agradeceu por sua primeira temporada a frente do programa

CARAS Digital Publicado em 02/05/2022, às 14h10

Nesta segunda-feira, 2, Tadeu Schmidt (47) decidiu com seus seguidores alguns registros de um momento mais que especial que viveu com sua família.

O apresentador levou sua esposa, Ana Cristina, suas filhas, Laura (17) e Valentina (19), sua mãe e sua sobrinha para conhecer a casa do Big Brother Brasil 22!

Ele então publicou uma série de cliques onde ele aparece coladinho com as suas meninas, em todos os cômodos da Casa Mais Vigiada do Brasil, como na sala, nos quartos pelos quartos Lollipop, Grunge e do Líder, nas cozinhas do Vip e da Xepa, na academia, na área externa e até no confessionário.

Na legenda, ele falou com carinho do momento: "E assim foi minha despedida da casa do BBB22: apresentando pra minha mulher, minhas filhas, minha mãe e minha sobrinha-afilhada.

Jamais um ponto turístico ou parque de diversões provocou tamanho impacto!"

Em seguida, ele agradeceu por estar a frente do reality: "Essas paredes viram muita história… Esse foi o cenário da maior missão da minha vida! E, consequentemente, da maior realização. Vou lembrar com carinho de cada cantinho… Até do Lolipop! (inclusive, fiz questão de tirar foto com minha filha Laura, cujo apelido é… Lóli!) Muito obrigado, casinha… Já estou ansioso pra ver como você vai se vestir pra 2023…"

A cena encantou os fãs que rapidamente passaram a comentar no post: "Que legal!", disse um. "Você é gigante! Parabéns!", escreveu outro. "Lindos! Que sonho estar aí!", falou um terceiro.

