Tadeu Schmidt incorpora Fernanda e faz vídeo debochado: 'Apavorada'

Após Fernanda ser eliminada do 'BBB 24', Tadeu Schmidt incorpora participante e a imita em vídeo com bonecas de suas filhas

O apresentador Tadeu Schmidt não perdeu a oportunidade de fazer graça com o bordão criado pela eliminada Fernanda, o "chora, bonequinha". Em um vídeo publicado nesta terça-feira, 02, o comandante do reality apareceu imitando a confeiteira.

Para incorporar ainda mais a personagem, o jornalista colocou uma viseira, acessório que ela não tirava da cabeça no confinamento. Além do objeto, Tadeu Schmidt colocou o áudio emblemático da participante.

"Minhas filhas guardaram poucas bonecas da infância… Quase ficaram sem nenhuma depois desse dia… Teve boneca apavorada no Brasil inteiro!", brincou o famoso ao surgir imitando Fernanda e segurando uma boneca.

Nos comentários, os internautas reagiram ao verem o vídeo com o áudio da discussão da ex-sister com Alane na academia. "A viseira, muito bom", falou Fernanda ao ver a imitação. "O melhor", aprovaram outros.

No último final de semana, Tadeu Schmidt impressionou ao compartilhar fotos de seu almoço de Páscoa em família. O famoso surpreendeu com os detalhes da mesa luxuosa que montaram para o momento especial.

Sonia Abrão critica Fernanda em entrevista

A apresentadora Sonia Abrão deu sua opinião sobre a postura de Fernanda durante a entrevista com Ana Maria Braga no Mais Você desta segunda-feira, 01. No A Tarde É Sua, a jornalista comentou como a eliminada do BBB 24 teve uma postura ousada durante a conversa com a loira.

Se na casa a confeiteira detonava os brothers e até a produção, na atração matinal, ela não ficou quieta ao levar cutucadas de Ana Maria Braga. Fernanda então chamou a atenção com suas respostas para um dos ícones da televisão brasileira. Veja mais aqui.