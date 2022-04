Tadeu Schmidt homenageia Linn da Quebrada após eliminação no BBB 22: ''Só posso dizer que foi histórico!''

Tadeu Schmidt não poupou elogios para falar de Linn da Quebrada após sua eliminação no BBB 22

Na noite do último domingo, 10, Linn da Quebrada (31) foi eliminada do BBB 22 e ganhou um lindo discurso de despedida de Tadeu Schmidt (47).

Após o encontro dos dois no palco, o apresentador fez um registro ao lado da cantora e aproveitou para homenageá-la novamente em suas redes sociais, postando o clique onde ele aparece ao lado da ex-participante do reality.

Na legenda, ele falou da participação que a artista teve no reality: "Valeu, Lina! Só posso dizer que foi histórico! Não foi um acontecimento qualquer… Foi muito importante! Pra muita gente! Talvez você ainda demore pra ter noção… E você é maravilhosa! Se entregou inteira! Por inteiro! Inteiramente! Obrigado! Sucesso! Você merece!"

Em seguida, ele aproveitou para brincar com Lina, que faz aniversário no mesmo dia que ele: "Agora, bora combinar nossa festa de aniversário, dia 18 de julho! Eu, você e Maria! Adorei saber que fazemos aniversário no mesmo dia!", disse ele lembrando também da ex-BBB Maria (21).

Rapidamente, os seguidores de Tadeu passaram a comentar no post: "Discurso impecável!", disse um. "Vocês são perfeitos!", falou outro. "Vocês dois são maravilhosos", escreveu um terceiro.

Confira a homenagem que Tadeu Schmidt fez para Linn da Quebrada após sua eliminação no BBB22:

