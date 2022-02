Tadeu Schmidt ganha bolo decorado para celebrar 1 mês do BBB 22

Esposa de Tadeu Schmidt manda fazer bolo inspirado no Big Brother para celebrar 1 mês do programa

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 16h39 - Atualizado às 16h39

Nesta quinta-feira, 17, o BBB 22 está completando 1 mês!

É claro que Tadeu Schmidt (47) não podia deixar a data tão especial -principalmente para ele- em branco.

Sua esposa, Ana Cristina, mandou fazer um bolo todo decorado, inspirado no reality, para eles celebrarem juntos.

No Instagram, o apresentador postou uma sequência de duas fotos e um vídeo para mostrar o doce, que é laranja e rosa, com os escritos ‘BBB 22’ na frente e um robô verde no topo.

“1 mês de BBB 22! E olha o que mozão mandou fazer pra celebrar!”, começou na legenda. “Sim, é só 1 mês. Mas é tão intenso que merece celebração. Obrigado a todos vocês que têm me acompanhado com tanto carinho!”.

“Estou muito feliz! Hoje, a felicidade e a empolgação com o BBB são ainda maiores do que antes da estreia! E só crescem! E bora! Porque ainda tem muita história pra ser vivida naquela casa…”, garantiu o jornalista ao final.

Confira o bolo decorado que Tadeu Schmidt ganhou para comemorar 1 mês do BBB 22: