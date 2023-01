Tadeu Schmidt fala sobre sua experiência apresentando o BBB: "Muito Animado"

O apresentador do BBB 23 Tadeu Schmidt contou quais são as novidades da nova temporada do reality show

O apresentador Tadeu Schmidt (48) contou um pouco de como está a ansiedade e sua expectativa para a sua nova temporada como apresentador do Big Brother Brasil. O comunicador contou o que mudou de 2022 para cá e que esse ano chega muito mais tranquilo para apresentar o programa: “O Tadeu do BBB 22 estava prestes a descobrir como era o programa. Por mais que eu assistisse ao reality, não tinha como saber como cada coisa funcionava tecnicamente ou como eu tinha que me preparar para cada momento”, contou o apresentador, que revelou estar ansioso para curtir desde os primeiros momentos.

A maior surpresa do programa foram os fãs. “BBB foi o poder que ele tem de mexer com as pessoas. É incrível, é algo que só o futebol também consegue fazer: ter torcida, exaltar os ânimos, virar assunto o dia inteiro", contou ele. Outra coisa que chamou muito a atenção do apresentador é o impacto que o programa tem nos participantes. “Aquelas pessoas que estão vivendo ali um momento único na vida delas. Mesmo os integrantes do Camarote, que já são conhecidos, vivem uma experiência transformadora. Fazer parte desse momento é um privilégio extraordinário", declarou.

Tadeu também contou sobre as novidades do programa. “O fato de as estalecas possibilitarem aos participantes comprar um poder no jogo – acho que vai ser muito interessante. E também com o ineditismo de o prêmio ir mudando durante a temporada. Isso é uma grande novidade, nunca teve, e vai ser muito legal! Vai mexer mais ainda com os participantes”, falou o apresentador.

Para Tadeu seu maior desafio no programa foi ser justo. "Me preocupo em não interferir no jogo, em apenas coordenar as dinâmicas para que elas fluam bem.”, esse desafio foi colocado por ele mesmo. O ex-apresentador do Fantástico revelou que apesar de se divertir muito com as provas o seu momento favorito do programa é a eliminação: “O momento da eliminação é mesmo o meu preferido…Desde o domingo, quando se forma o paredão, eu começo a pensar em como vai ser o discurso, que estilo vou usar… Eu adoro as provas, talvez pelo meu histórico com o esporte; a família toda é de atletas é muito legal, eu curto muito a vibração das provas.”

Segundo ele, a relação com o público foi muito melhor do que ele esperava. “É muito melhor do que eu poderia sonhar! Eu sabia da exaltação dos ânimos dos fãs com o BBB, e é impossível passar a temporada sem receber uma crítica; é natural…Eu recebi carinho demais, muito mais do que achava que poderia receber", finalizou o apresentador.