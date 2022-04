Tadeu Schmidt fala sobre Rodrigo Mussi no programa e manda recado na rede social

Durante o BBB, apresentador Tadeu Schmidt comentou sobre o acidente de Rodrigo Mussi e na rede social mandou energias para ele

CARAS Digital Publicado em 01/04/2022, às 07h19

O apresentador Tadeu Schmidt (47) falou sobre o acidente de Rodrigo Mussi (36) durante o programa desta quinta-feira, 31.

Após o fim da Prova do Líder, o jornalista comentou sobre o ex-BBB ter tido um traumatismo craniano depois da batida do carro do aplicativo onde estava se transportando.

"Bom gente, agora a noite nós recebemos a informação de que o nosso querido Rodrigo Mussi, participante do BBB22, sofreu um acidente em São Paulo. Nós entramos em contato com a família do Rodrigo, que nos informou que o estado de saúde dele é delicado, porém estável. Nós estamos todos, claro, torcendo muito pela recuperação do Rodrigo", falou Tadeu Schmidt.

Toda a nossa torcida pela recuperação do Rodrigo ❤️#RedeBBB#BBB22pic.twitter.com/uzzsdREiVk — Big Brother Brasil (@bbb) April 1, 2022

Em sua rede social, o apresentador publicou uma foto de Rodrigo Mussi e mandou boas energias. "Estamos com você, @rodrigo.mussi. Toda a torcida do meu coração!", escreveu o global.

Assim como Tadeu Schmidt outros famosos e amigos do ramo enviaram energias positivas para o ex-BBB que passou por uma cirurgia na última noite para controlar o sangramento na cabeça.

