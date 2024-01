Tadeu Schmidt é parado em blitz após apresentar o BBB 24: “Não perder o costume”

Ao sair dos estúdios da Globo na madrugada após comandar o BBB 24, Tadeu Schmidt fez piada ao ser parado em uma blitz da Lei Seca

O apresentador Tadeu Schmidt demorou um pouco mais que o esperado para voltar para casa nesta terça-feira, 16. Após deixar os estúdios da Globo no Rio de Janeiro na madrugada após o BBB 24, o comunicador foi parado em uma blitz da Lei Seca, onde profissionais conduziram o teste do bafômetro para avaliar seu consumo de álcool.

Em suas redes sociais, o comandante do Big Brother Brasil brincou com a situação e contou que já está acostumado com as abordagens durante os três meses do reality show, já que a atração acaba se estendendo ao longo da madrugada: "Para não perder o costume... todo ano tem", Tadeu escreveu posando com os agentes responsáveis pelo teste.

Tadeu Schmidt é parado em blitz após apresentar o BBB 24 - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que ontem o apresentador comandou um novo quadro no programa. Isso porque o Jogo da Discórdia, que era sempre exibido nas noites de segunda-feira, chegou ao fim! Agora, o quadro da segunda-feira se chama Sincerão e terá uma dinâmica diferente para os brothers lavarem a roupa suja durante o confinamento.

“O Sincerão é o Big Brother às avessas, substituindo o Jogo da Discórdia. Toda segunda-feira, nós teremos um jogo onde os protagonistas da semana vão conversar com o Tadeu. Vai ser o Líder, o Anjo e os indicados ao Paredão. Eles vão do lado de fora da casa e Tadeu vai provocar algumas perguntas com eles", Boninho explicou a dinâmica, que agitou a casa mais vigiada do Brasil.

Durante o ao vivo, Tadeu Schmidt explicou que apenas o líder Lucas Henrique e os emparedados Davi, Beatriz e Lucas Pizane seguiriam até a área externa da casa para realizarem diretamente a dinâmica da noite. Os demais brothers, porém, puderam assistir tudo pelo telão da sala, sem poder responder os comentários dos colegas 'protagonistas'.

Na dinâmica, o apresentador provocou os brothers para definir o pódio e quem, na opinião deles, não ganharia o programa. As respostas sinceronas trouxeram discussões acaloradas especialmente entre Davi e Lucas Pizane, que se enfrentam no paredão nesta terça-feira, 16, ao lado da vendedora Beatriz; clique aqui e entenda a discussão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

O que aconteceu com o cabelo de Tadeu Schmidt?

O apresentador Tadeu Schmidt deu o que falar nas redes sociais por causa do seu cabelo na estreia do BBB 24, da Globo, no início do reality show. Ele virou assunto quando os telespectadores estranharam o visual dele, que estava com os fios mais volumosos. Com isso, o cabelo dele foi pauta até entre os confinados e os demais apresentadores da atração.

Tadeu negou que tenha feito algum procedimento estético em seu cabelo. Ele contou que apenas fez o penteado diferente do que costumava usar. “Eu parti para o outro lado. Mas é todo meu esse cabelo, juro para vocês. Vocês também adoram uma treta, né?”, brincou ele ao vivo. Nas redes sociais, os internautas não perdoaram e fizeram memes.