Tadeu Schmidt é criticado após discurso para eliminar Fred do BBB23: "Vergonha"

Tadeu Schmidt é criticado nas redes sociais; fãs consideraram um trecho do discurso problemático

O apresentador Tadeu Schmidt está sofrendo críticas após um trecho no discurso que fez no BBB23 ser considerado problemático. Nas redes sociais, muitos telespectadores reclamara da fala do comandante do programa ao eliminar Fred Nicácio.

"Quem vai sair então, a duas semanas da final? E por que vai sair? Difícil apontar um motivo isolado. A maneira como você fala, até um pódio que você escolhe pode ser mal compreendido . Tudo pode afetar seu destino no BBB. Missão cumprida, quem sai hoje é você, Fred", disse ele na última noite.

Tadeu Schmidt fez menção ao momento em que o médico disse que queria um pódio apenas com participantes negros. A fala não agradou. "Que vergonha, nunca será um Bial ou chegará próximo dele. Já sabemos de suas favoritas brancas, mas ela não precisava escancarar", disse um.

Outro foi no mesmo sentido. "Eu deixei de ver o BBB23, mas ontem antes de dormir pude escutar o discurso do Tadeu. Ele falou que por conta do Fred Nicácio ter dito que queria um pódio de negros, ele foi eliminado. Não gostei disso, é dar voz a r4c1st4s e pessoas mentalmente atrasadas. Esse programa acabou", lamentou o fã.

"O Tadeu apontar o pódio preto que o Fred queria como causa da eliminação dele é de uma maucaratismo sem precedentes", acrescentou outro. Outro lembrou que Tadeu Schmidt não estava endossando o discurso, apenas levantou o motivo.

"Acho que não entendi como vocês, no discurso o Tadeu disse que o motivo foi o pódio. E foi isso, quando o Fred levantou a bola de ter uma final só de pretos, o Brasil é racista, naquele momento o número de Hate deles triplicou. E infelizmente a final será inversa. Toda branca", explicou o fã.

Veja:

eu deixei de ver o #bbb23 mas ontem antes de dormir pude escutar o discurso do Tadeu. Ele falou que por conta do Fred Nicácio ter dito que queria um pódio de negros, ele foi eliminado. Não gostei disso, é dar voz a racistas e pessoas mentalmente atrasadas. Esse programa acabou. — arquétipo de Graciane Barbosa (@samiswho) April 12, 2023

Acho que não entendi como vocês, no discurso o Tadeu disse que o motivo foi o pódio. E foi isso, quando o Fred levantou a bola de ter uma final só de pretos, o Brasil é racista, naquele momento o número de Hate deles triplicou. E infelizmente a final será inversa . Toda branca. — Natalia (@NataliaMarisa3) April 12, 2023

O Tadeu apontar o pódio preto que o Fred queria como causa da eliminação dele é de uma maucaratice sem precedentes.

Os discursos desse ano tem sido vergonhosos. — Barbie do Camelô 💜 (@AneCarolineMen1) April 12, 2023

O @tadeuschmidt falou isso?

Que vergonha, nunca será um Bial ou chegará próximo dele.

Já sabemos de suas favoritas brancas, mas ela não precisava escancarar.



Tadeu o Dr Fred Nicácio não saiu por isso, saiu por pessoas como vc com esse discurso de racista!

BBB APOIA RACISMO — Soninha 🌵🦑🤴🏿🚩 (@jujucactos) April 12, 2023

Ricardo pressente voto de sisters e promete ação: ''Arregonas''

Sem saber, Ricardo já adivinhou que é o próximo alvo das sisters do Quarto Deserto. Contando com a saída de Cezar Black do Paredão formado nesta terça-feira, 11, as participantes já apontaram seu novo alvo: Alface. Em conversa com Sarah Aline, o biomédico pressentiu que será votado pelas "desérticas".

O biomédico comentou que elas têm "pavor" de Domitila Barros e que por isso, é possível que mirem nele. "Se o Black sai, e uma delas ganha o Líder, quem você acha que elas colocam?", questionou o biomédico. "Eu", comentou a sister. "E voto?", perguntou o brother. "Domitila ou você. Aí é que a gente vai ver. Se pá, elas botam Domitila, porque também acho que elas gostam de usar a Domitila", avaliou a psicóloga.