Tadeu Schmidt e Boninho se divertem com discurso de eliminação: ''Vem fazer cantoria aqui fora''

O apresentador Tadeu Schmidt recebeu uma ajuda de Boninho para o discurso de eliminação desta terça-feira, 8

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 12h26

Nesta terça-feira, 8, é dia de eliminação na casa do Big Brother Brasil. A disputa está entre Arthur Aguiar (32), Douglas Silva (33) e Naiara Azevedo (32).

O apresentador Tadeu Schmidt (47) usou as suas redes sociais para mostrar um pouco da sua criação do discurso de eliminação e divertiu a web ao receber uma ajuda do Big Boss, Boninho (60).

"Terça-feira é um dia intenso demais! Já acordo pensando em mil coisas… Alguém tem algum recado para Arthur, Douglas ou Naiara?", escreveu Tadeu na legenda da publicação.

Quem vai ser eliminado no terceiro paredão do BBB 22? Arthur Aguiar

Douglas Silva

Naiara Azevedo

O diretor da TV Globo não demorou nada para disparar: "Vem fazer cantoria aqui fora!!!Hahaha", disse.

Os internautas fizeram questão de comentar a fala do Boss: "Melhor recado", "Isso aí manda o povo acordar: 'Atenção preste bem atenção vcs perderão 100 estalecas por dia se não tiver conversas, desentendimentos e entretenimento e quem cantar vai pro tá com nada'", "Se nem o Boninho está aguentando, que dirá nós".

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE TADEU SCHMIDT