Tadeu Schmidt deixa comentário em foto da ex-BBB Jade Picon

Jade Picon surge com look decotado nas redes sociais e Tadeu Schmidt faz elogio para a ex-BBB

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 09h11

A ex-BBB e influenciadora digital Jade Picon (20) agitou as redes sociais na noite de segunda-feira, 23, ao compartilhar novas fotos com look ousado. Desta vez, a musa apareceu com uma blusa coladinha ao corpo e decotada. Nos comentários, os amigos e fãs deixaram vários elogios, incluindo o apresentador Tadeu Schmidt (47).

O comandante do Big Brother Brasil escreveu: “Linda!” e ainda colocou um emoji de coração vermelho. A influencer Gabi Lopes também comentou na foto da amiga. “Linda demais”.

Atualmente, Jade Picon é cotada para fazer a sua estreia como atriz de novelas na nova trama de Gloria Perez, chamada Travessia. Ela teria sido chamada para interpretar uma influenciadora digital que será alvo de fake news.

Porém, a participação dela ainda não foi confirmada pela emissora e gerou polêmica na internet, já que artistas criticaram a escalação dela para uma novela em horário nobre ao invés de uma atriz que tenha mais experiência.

Confira o post de Jade Picon que recebeu o comentário de Tadeu Schmidt: