Tadeu Schmidt dedica colar de 'Maior Aliada' à mulher: "Mozão"

O AMOR ESTÁ NO AR!

O apresentador usou a dinâmica do 'Jogo da Discórdia' do BBB 22 para se declarar à mulher

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 09h52

Jogo da Discórdia? Não! Para Tadeu Schmidt (47), é o 'Jogo do Amor', isso porque o apresentador dedicou a placa de 'Maior Aliada' à sua esposa Ana Cristina.

A dinâmica consistia em os participantes do BBB 22 distribuírem colares intitulados: "Não ganha", "Planta" e "Maior Aliado", e Gustavo (31) foi o alvo da casa.

Mas nas redes, Tadeu resolveu se declarar para a amada através do colar: "Meu colar de Maior Aliada, todo mundo sabe pra quem vai: Mozãoooo", escreveu o apresentador.

E ainda nesse fim de semana, 19, Tadeu se encontrou com o cantor Thiaguinho nos bastidores do BBB 22 e soltou a voz com a música Deixa Tudo Como tá.

