Tadeu Schmidt curte passeio com a esposa em shopping no Rio de Janeiro

Tadeu Schmidt e Ana Cristina Schmidt foram flagrados durante noite de compras em shopping no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 21h30

Nesta terça-feira, 30, o apresentador da Globo Tadeu Schmidt (48) foi visto durante um passeio em um shopping da zona sul do Rio de Janeiro junto de sua esposa, Ana Cristina Schmidt, que estava usando uma bota imobilizadora.

Aproveitando o passeio para fazer umas compras, Tadeu também tomou um sorvete no local.

Veja as fotos do passeio de Tadeu e Ana Cristina Schmidt:

Tadeu Schmidt curte passeio por shopping com sua esposa - Créditos: Adão / AgNews

Tadeu Schmidt viaja à trabalho com esposa, Ana Cristina Schmidt e compartilha mistério em suas redes sociais

Na semana passada, na quarta-feira, 24, Tadeu Schmidt compartilhou em suas redes sociais um anúncio que deixou seus fãs animados. O jornalista e apresentador global partiu para uma viagem de trabalho acompanhado de sua esposa, Ana Cristina.

Longe de suas filhas, Laura e Valentina, o apresentador do BBB 22 refletiu sobre viajar a dois na legenda do vídeo em que anunciava a notícia. “Nova fase na vida do casal... As filhas não estão nem ligando pra onde a gente tá. E onde a gente tá ?”, escreveu Tadeu.

No vídeo, o jornalista ainda fez um certo mistério para os seus seguidores ao mostrar o carro em que estava passando pela beira de uma praia. “Vocês fazem ideia de onde eu tô?”, questionou aos seus fãs.

Nos stories, Tadeu revelou que a esposa estava com uma tala na perna. “Você trocaria de lugar para ajudar alguém?”, perguntou o apresentador.

Foi justamente isso que aconteceu no voo de Tadeu e Ana Cristina, um casal cedeu seus lugares para que a amada do apresentador pudesse ter mais espaço.