Tadeu Schmidt comemora dois meses como apresentador do Big Brother Brasil

O apresentador Tadeu Schmidt fez uma publicação para celebrar o dia especial

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 15h16

Nesta quinta-feira, 17, é um dia animado para os fãs de Big Brother Brasil. E além da dinâmica misteriosa com os ex-participantes do BBB22, Tadeu Schmidt (47) está comemorando dois meses como apresentador do programa.

Assim como no primeiro mês, o comandante fez uma publicação para celebrar a data especial e recebeu muito carinho dos internautas.

No vídeo, ele exibe a sua animação para a transmissão ao vivo do reality. "2 meses de BBB22!!! Que dia!!! Tô esperando vocês!!!", escreveu ele.

"Tadeu vc é simplesmente o ser humano mais fofo do mundo", comentou uma fã; "O melhor do BBB 22 é Tadeu", disparou outro; "O novo amorzinho do Brasil", disse uma terceira.

A DINÂMICA DESTA QUINTA-FEIRA

Na noite desta quinta-feira, 17, Boninho (60) decidiu reunir os participantes eliminados do BBB22 para uma dinâmica que, segundo a emissora, pode abalar o futuro do jogo.

E em conversa com os seguidores, o diretor da TV Globo revelou que não haverá repescagem.