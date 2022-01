Tadeu Schmidt analisa 1ª semana do BBB22 e celebra: ''Encerramento do primeiro ciclo''

Pré-paredão, o apresentador Tadeu Schmidt analisou os acontecimentos do 'BBB22' e celebrou o encerramento intenso da primeira semana

Redação Publicado em 25/01/2022, às 10h06

O apresentador Tadeu Schmidt (47) acordou animado e focado no primeiro paredão do BBB22 que acontece nesta terça-feira, 25.

O comunicador contou em suas redes sociais como está se sentindo ao encarar esse ciclo do reality show da TV Globo.

"Primeira terça-feira de eliminação! Encerramento do primeiro ciclo! Fui dormir tarde, mas já arregalei os olhos cedinho, pensando na noite de hoje!", destacou ele ao compartilhar uma foto ainda na cama.

"Como será? Quem vai sair? O que vocês diriam para o Luciano, para a Naiara ou para a Natália?", escreveu o apresentador ao questionar quem irá deixar o programa.

Tadeu Schmidt assumiu o comando do Big Brother Brasil após a saída do apresentador Tiago Leifert (41) da Globo. Desde a estreia do reality show, no dia 17, ele vem conquistando os fãs do programa pelo carisma e postura.

