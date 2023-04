Tá namorando? Ex-BBB Gabriel Fop se pronuncia sobre foto de mãos dadas com ex-sister

Ex-BBB Gabriel Fop reage aos boatos envolvendo ex-sister do BBB 23 após surgir de mãos dadas em foto

O ex-BBB Gabriel Fop foi questionado sobre qual é o seu relacionamento com a ex-BBB Tina Calamba após os dois aparecerem de mãos dadas em uma foto. Em participação no esquenta da final do BBB 23, ele contou que os dois são apenas amigos e não estão namorando.

“Se eu estava namorando, não estava sabendo”, brincou ele. Então, ele contou que não faz o 'tipo' de Tina.

“Já falei que esse gringo tem que aparecer logo, para a galera parar de pegar no meu pé. Eu não falo inglês, tem essa, a Tina só namora quem fala inglês”, brincou ele.

A foto de mãos dadas foi compartilhada por Tina mais cedo, quando eles estavam no carro a caminho dos estúdios da Globo no Rio de Janeiro para participarem da grande final do reality show. Na legenda da imagem, ela escreveu: “Ninguém solta a mão de ninguém”.

Vale lembrar que a final do BBB 23 é disputada por Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao. Uma delas vai ser a campeã da edição e vai levar para casa o prêmio de R$ 2.880.000.

Spoiler? Amanda e Bruna Griphao provam os looks da final

O clima já está de preparação na casa do BBB 23, da Globo, para a grande final do reality. Durante a tarde desta terça-feira, 25, as finalistas Amanda Meirelles e Bruna Griphao deram um spoiler dos looks que vão usar mais tarde. Após 100 dias de confinamento, elas foram experimentar as peças que separaram no início do programa para usar no dia especial.

Amanda revelou que vai usar um vestido tubinho justo no comprimento midi com muitas aplicações de brilho. Já Bruna, escolheu um conjunto de top sem alças e minissaia de verniz marrom, com aplicações de correntes douradas, totalmente justo. Aline Wirley, que também disputa o prêmio, ainda não revelou o look escolhido para a ocasião. Veja as fotos aqui.