Susana Vieira manda recado para Boninho sobre brother do BBB 22 e diverte a web

Fã do BBB 22, Susana Vieira faz pedido inusitado para Boninho sobre aparência de brother confinado no programa

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 15h18

Na última quinta-feira, 24, Susana Vieira (79) divertiu seus seguidores ao mandar um recadinho para Boninho (60) sobre um dos brothers do BBB 22.

A atriz, que ama acompanhar o reality, questionou o diretor se seria possível pedir para Eliezer (31) tirar o famoso bigodinho.

“Dá pra você pedir pro Eli cortar o bigode dele? Me explica, pra quê que serve aquilo? Me dá um nervoso, Boninho!”, brincou ela, bem-humorada.

No vídeo, a loira também revela que havia pedido para o diretor, ainda no ano passado, que a deixasse entrar na casa para dar uma movimentada.

Pelos comentários, os fãs caíram na risada. Até a equipe do participante apareceu para falar do assunto. “Ai Susana, ajuda a gente a mandar um drone lá com esse recado, pelo amor!”, escreveram.