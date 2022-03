Susana Vieira fala sobre eliminação de Jade Picon e dispara sobre Arthur Aguiar: "Metido"

Durante o 'Encontro', Susana Vieira deu sua opinião sobre o BBB e falou sobre os brothers

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 13h49

A atriz Susana Vieira (79) esteve presente no Encontro, ao lado de Fátima Bernardes (59) nesta sexta-feira, 11, onde deu sua opinião sobre os últimos acontecimentos do BBB 22.

Susana revelou que simpatizava com Jade Picon (20), eliminada da semana, e brincou que a permanência de Arthur Aguiar (33) no jogo é uma estratégia da Globo.

"A Jade tava comprando briga com o pãozinho [Arthur Aguiar] que todo mundo ama. Eu não entendi até hoje, eu acho que isso tudo é uma jogada da nossa empresa pra contratar ele de novo. Porque não é possível, a menina com 18 milhões de seguidores perca pro Arthur, Ai que mentira, eu fiquei muito revoltada com isso", disse Susana.

Em seguida, Fátima explicou que o número de seguidores do participante não tem relevância neste momento, porque às vezes, o público não segue os participantes nas redes sociais.

Sem papas na língua, Susana completou: "É pelo carisma, tudo é pela simpatia. Não adianta ser famoso. O que eu vou falar no momento sobre o Arthur ser o preferido, eu acho ele muito sério. Não acho simpático, ele sempre foi muito metido, muito arrogante. Eu sou espectadora, não conheço esse menino, nunca vi, e também não conhecia a Jade", disse.

A atriz continuou com sua opinião e falou que o público não curtiu Jade, pelo fato da influenciadora ser rica, e por isso, criaram um preconceito contra Jade: "Por que ficaram achando ela arrogante? Porque ela é rica. Então ser rica é um pecado? Porque a gente tem um carro, uma casa... Eu acho que teve um preconceito com ela", completou.

Durante o programa, a atriz também revelou sua torcida para Linn da Quebrada e contou que simpatizava com Jade no programa.

