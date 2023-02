Suposta affair de Cara de Sapato se pronuncia após ter conta invadida: ''Sofrendo ataques''

Suposta affair de Cara de Sapato se pronunciou após ser ameaçada e ter contas invadidas

Após muitos boatos de que Cara de Sapato teria um affair fora da casa do BBB 23 e que por isso não estaria engatando um romance com Amanda, com quem vive grudado no reality, a suposta "namorada" do lutador, Ivna Lopes, se pronunciou para um Instagram de fofoca, o Gossip do Dia.

Em um vídeo, a moça contou que não foi ela quem mandou uma mensagem explicando sobre sua relação com o brother. Além disso, ela alertou que teve suas contas invadidas e que os posts em seus stories são golpes.

"Sobre o que vem passando de ontem pra hoje nas minhas contas, nas minhas redes sociais, eu to sofrendo vários ataques e ontem um deles falou que não ia ficar barato... fui surpreendida na madrugada quando algum hacker trocou todas as minhas senhas... enfim um caos, bagunçou a minha vida, eles tão dando relatos que não sou eu", falou sobre ter tido rede social e até outras contas invadidas com troca de senhas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Antes de seu pronunciamento, o Instagram Gossip do Dia havia publicado uma suposta mensagem que havia recebido dela sobre seu relacionamento com Cara de Sapato. "Bom dia! Estou aqui para colocar um ponto final nessa história que estão fazendo com o meu nome. Eu e o Sapato ficávamos sim, porém hoje a única relação que temos é nada mais que a amizade", escreveram.

++ BBB 23: Após fala de Cara de Sapato, Amanda esmaga chances de fazer casal

"Acredito que fui a última mulher que ele se relacionou porque a última vez que ficamos foi antes dele ser confinado, porém não temos nada. Então ele pode ficar com quem ele bem entender entro e fora da casa", dizia a mensagem falsa.

Nos stories de Ivna Lopes também foi publicada uma foto com o lutador. "Minha torcida é sua baby, quem não aguentar que corra!", escreveu.

Nos últimos dias, Ivna Lopes revelou que está sendo vítima de ataques de fãs que "shippam" Amanda e Cara de Sapato. A loira, apontada como affair do lutador, ainda segue o ex da sister médica na rede social e ele também a segue.